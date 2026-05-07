◇明治安田J1百年構想リーグ第15節鹿島3―0水戸（2026年5月6日メルスタ）鹿島は3得点で茨城ダービーに快勝し、次節にも東地区1位が確定する可能性が出てきた。序盤に負傷したFW田川に代わって緊急出場したFW師岡が、後半13分に今季初得点を決めた。4月に左アキレス腱断裂の大ケガから復帰した25歳。リーグ制覇した昨季は長いリハビリ生活を送っていただけに「自分はタイトルを獲っているようで獲っていない。気持ちよく