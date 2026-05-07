2日に米クラシック3冠初戦ケンタッキーダービーを11番人気（JRA発売オッズ）で制したゴールデンテンポ（牡3＝ドゥヴォー、父カーリン）は中1週の日程になる3冠第2ラウンドのプリークネス（16日、ローレルパーク、ダート1900メートル）を見送り、中4週で3冠最終戦ベルモントS（6月6日、サラトガ、ダート2000メートル）に狙いを絞ることが決まった。女性調教師として初めてケンタッキーダービーを制したシェリー・ドゥヴォー師（