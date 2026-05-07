◇明治安田J1百年構想リーグ第15節浦和1―0柏（2026年5月6日三協F柏）浦和は田中暫定監督が就任から3連続完封で3連勝を飾った。前節2日の千葉戦から先発4人を変更。疲労によるベンチ外から2試合ぶりに先発起用したMF渡辺が後半13分に頭で決勝弾を決めて采配が的中した。終盤は5バックにして逃げ切り「プランBは持っていた。上（スタンド）の分析班と話をしながら最後は1―0のプランに切り替えた」と説明。来季はU―21チ