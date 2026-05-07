▼アクセス（岩田望）攻め過ぎないように反応を確かめていい動き。距離は延びても良さそう。スタート決めて流れに乗りたい。▼アーレムアレス（橋口師）3頭併せの外からスッと動けない中でも、ゴールを過ぎてからも伸び続けていた。心肺機能が優れていて持続力を生かすタイプ。京都外回りは合いそう。▼エムズビギン（友道師）今朝は馬場も悪かったし、時計が出すぎないように調整。体がしっかりして動けるようになってきた