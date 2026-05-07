前走美浦Sを制し再度オープン入りしたジュタ（牡4＝矢作）はホープフルS4着、若駒S勝ちの実績から重賞でも引けは取らない。最終追いは坂路併せ馬でフィドルファドル（4歳2勝クラス）を1馬身半追走し、4F54秒4〜1F12秒3で1馬身先着。久保助手は「今朝も併せ馬でしっかりやりました。骨折でいい時期を棒に振ったけど休んだことで筋肉が付き、いい体つきになった」と目を細める。「新馬戦を勝ったコースでもあるし、あとは馬の能