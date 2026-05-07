「第43回エプソムC」の追い切りが行われ、前走・東京新聞杯で重賞2勝目を挙げたトロヴァトーレ（牡5＝鹿戸）はWコース併せ馬で6F82秒7〜1F11秒4。ラストは力強く伸び、6馬身前を行くシュバルツクーゲル（5歳オープン）に半馬身差まで迫った。鹿戸師は「相手も動く馬。時計も出ているし、いい稽古ができた。多少余裕があった体も、これでちょうど良くなりそう。乗り慣れた騎手（ルメール）が続けて乗れるのが何より」と重賞連覇