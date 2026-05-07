○レイズ3−0ブルージェイズ●＜現地時間5月6日トロピカーナ・フィールド＞トロント・ブルージェイズが同地区2位レイズとの敵地3連戦にスイープ負け。岡本和真内野手（29）は「2番・三塁」でフル出場し、6試合連続安打をマークした。岡本はエース左腕マクラナハンに対する初回の第1打席、ゾーンど真ん中への96.2マイル（約154.8キロ）直球を捉えると、打球速度112.2マイル（約180.6キロ）で三遊間を抜けた痛烈なゴロ