◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）４万２１９２人が東京Ｄに集まったゴールデンウィーク最終日。しかしスコアボードには「０」が並び、Ｇ党に勝利を届けられなかった。今季４度目の完封負けを喫し、９連戦は３カード連続負け越しの３勝６敗で終了。阿部監督は「負け越してはしまいましたけど、収穫もありましたし。それを反省、修正してやるしかありませんのでね」と、懸命に前を向いた。今季初め