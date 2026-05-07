▼エピファニー（宮田師）前走は体も動きも緩さを感じたし不利もあった。前回より、はるかにいい状態。▼オクタヴィアヌス（太田助手）2戦目でクラス慣れを見込めるし、舞台も申し分ない。あとは状態をどこまで上げていけるか。▼オニャンコポン（小島師）7歳とは思えないくらい若く、動けている。▼カラマティアノス（津村）引っ張り切れない手応えでいい動きだった。▼サクラファレル（堀師）順調に調整できたので最終