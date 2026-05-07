◇WBOアジア・パシフィック・フェザー級タイトルマッチ10回戦〇同級9位・武藤涼太TKO7回2分13秒王者・藤田健児●（2026年5月6日後楽園ホール）日本ユース王者の挑戦者・武藤がアマ10冠のWBO―AP王者・藤田に7回TKO勝ちし、新王者に輝いた。初回から左右のフックを強振し強引に攻めると、7回に強烈なアッパーをヒットさせレフェリーストップに持ち込んだ。5度目の防衛を目指した32歳の王者を圧倒した23年スーパーバ