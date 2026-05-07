今年の母の日は、「ありがとう」の気持ちをもっと実用的で心地よいギフトに込めてみませんか？ツーハッチでは、機能性とファッション性を兼ね備えたセルフケアアイテムを揃えた特集を公開。さらにLINEギフトにも対応し、離れて暮らすお母さんにも気軽に贈れる新しいスタイルが登場しました。忙しい毎日に寄り添う、やさしい贈り物に注目です♡ 心地よさを贈るバストケア ・《ラクシアスリープ》ナイトブラ