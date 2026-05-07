「ボクシング・１０回戦」（６日、後楽園ホール）フェザー級１０回戦が行われ、東洋太平洋同級王者の中野幹士（３０）＝帝拳＝が、ＩＢＦ世界フェザー級５位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝に４回５８秒ＴＫＯで完勝した。昨年１１月のプロ初黒星からの再起戦で、初回からボディーでダウンを奪うと、２回には強烈な左ストレートでダウンを奪取。さらに、４回には連打からの右フックで倒し、レフェリーストップでＴＫ