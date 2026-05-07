◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月6日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が6日（日本時間7日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回1死の第1打席は相手先発ウレーニャの前に空振り三振に終わった。前日は4月7日（同8日）オリオールズ戦以来25試合ぶり2度目のベンチスタート。だが代打で出場し2打数1安打をマークした。休養目的のベンチスタートから一夜明け、両リー