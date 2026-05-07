愛知杯10着から反撃に燃えるドロップオブライト（7＝福永）は松若を背にCWコースで気合の併せ馬。力強い伸び脚でラスト1F11秒0をマークし、3馬身前を走る僚馬コーラルクラウン（4歳3勝クラス）に首差先着した。松若は「1週前なのでいっぱいってほどじゃないが、強めに追い切りました。雰囲気は変わらず動きも良かったです」と相棒を評価。「前走は挟まれてリズムを崩されてしまいました。ここまで順調に来ているので状態の良さ