先週から短期免許で初来日中のゴンサルベスは、マピュース（4＝和田勇）とのコンビでヴィクトリアMに挑戦。JRA・G1初騎乗に「日本でG1に乗るのは簡単ではないし夢みたい。オーナー、和田勇先生に感謝したい」と喜びを語った。初コンタクトとなった1週前追いはWコースで5F62秒9〜1F11秒5の好時計。ブラジル出身の名手は「コンタクトを取りやすくていい馬。初めてでも乗りやすかったです」と好印象を得ていた。