「楽天２−１２日本ハム」（６日、楽天モバイル最強パーク）エースが連敗ストップへ導いた。中５日で登板した伊藤は７回１失点で３勝目。「９連戦の最後でしたし、勝ち切りたかった」と胸を張った。１点ビハインドの四回は安打と四球で無死一、二塁のピンチ。ここで村林をスライダーで遊ゴロ併殺に打ち取った。「バッテリーの共通の認識で『ゲッツーが欲しい』っていう場面。すごい良かった」と振り返った。「中学校ぐらい