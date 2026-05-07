９人組女性アイドルグループ・高嶺のなでしこが６日、東京国際フォーラムでライブツアーの最終公演を開催。ソウル・台北を含む全国８都市を巡るツアーを完走した。この日は「花は誓いを忘れない」で開幕すると、ラストの「美しく生きろ」まで全２４曲をほぼノンストップで歌唱。１３日に配信リリースされる新曲「生きてりゃいい」をファンの前で初披露し、会場を熱狂させた。同曲が即席麺メーカー「エースコック」とのコラボキ