「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−３千葉」（６日、味の素スタジアム）日本代表として初の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、千葉戦の後半２５分から左サイドバックで途中出場した。右ハムストリング肉離れのケガから約２カ月ぶりとなる復帰戦で存在感を示し、５月１５日のＷ杯メンバー発表に向けてアピールした。チームは０−３で完敗した。西は名古屋がＧ大阪との上位対決を２−１で制