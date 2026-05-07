「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）快音が鳴りやまない。塁上の立ち姿から貫禄を漂わせる。「自分の中で反省と課題を修正しながらやっている。その結果が出たかなと思っている」。阪神・森下が９試合連続安打で今季４度目の猛打賞。敵地で強烈なインパクトを残した。まずは初回１死一塁で相手先発・高橋宏の直球を詰まり気味ながら右前へ。さらに四回の打席で四球を選ぶと、六回１死では１５７キロの直球に反応。