「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）“イケヤマジック”が発動した。ヤクルトは並木を今季初めてリードオフマンに起用した打線の組み替えが成功し、勝利を収めた。池山監督は「なかなか練習前は点が取れないだろうなという思いで見てたんだけど。（初回に）初球を一振りで１点。ベンチが笑顔だらけになったので本当に良かった」と会心の笑みを浮かべた。ベンチを大喜びさせた初回。１番打者は新人・竹丸の初球の直球