「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは投打ともに振るわず、１０失点喫したうえ今季３度目の零敗。昨季９月４日から続く対広島戦の連勝も９でストップし、再び借金１となった。９連戦も４勝４敗１分けと勝ち越しはならず、相川監督は「５割なのか、貯金が２つできるのかというところ。こういうゲームをしっかり取っていかなければ、上には行けない」と唇をかんだ。