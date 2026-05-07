▼カピリナ（田島師）中間も順調。前走は輸送が影響したのか次につながる競馬ができなかった。改めて東京で。▼クイーンズウォーク（福永助手）2週続けて西村淳騎手に乗ってもらい、今朝はCWコース併せ馬でしっかりめに馬を動かすように追い切りました。よく動けていたそうです。暖かくなって体調が上がってきたようにも感じます。▼ケリフレッドアスク（藤原師）予定通り坂路で。状態は悪くない。東京は持ち味が出る舞台だ