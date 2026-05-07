「東都大学野球、国学院大３−２亜大」（６日、神宮球場）第４週の２回戦３試合が行われ、亜大は今秋ドラフト候補の川尻啓人投手（４年・高岡商）が最速１５３キロを計測し５回２／３を５安打２失点と力投したが、チームは２−３で連勝が５で止まった。首位の国学院大は３本塁打で逆転勝利。青学大の持つシーズンチーム本塁打記録の１７本に並んだ。３回戦で国学院大が勝ち、青学大が敗れると国学院大の７季ぶり優勝が決まる。