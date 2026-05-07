日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は大阪本社の新谷尚太（49）が昨年、調教師試験に合格した美浦の古賀大生技術調教師（35）を取り上げる。現在、開業前の準備期間で先月は栗東・杉山晴厩舎の香港遠征に同行。開業に向けた取り組み、意気込みなどを聞いた。3年ぶりの香港出張で新たな出会いがあった。取材初日、シャティンのコースの内側から調教