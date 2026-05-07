「オリックス３−０ロッテ」（６日、京セラドーム大阪）オリックスは９年目左腕・田嶋が弱り目のロッテ打線を６回４安打無失点と翻弄（ほんろう）し、今季初勝利。節目となるプロ通算５０勝目をマークした。「今、初めて聞きました（笑）。そこまで積み上げてこれたのはすごくいいかなと思います。いろんな人に感謝しながらもっとできるように努力していきたい」。試合後は驚いた表情で振り返った田嶋だが、過去の通算１４２