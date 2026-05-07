大関復帰の霧島は荒汐部屋での稽古で右耳に違和感を覚え途中で切り上げた。相手の頭が当たった影響という。小結・若隆景らと11番に終わったが「声は聞こえるが、少し変な感じ。でも全然大丈夫」と問題なしを強調。念のため病院に向かった。連日精力的に稽古をこなしており、この日で場所前の出稽古は最後となる。「しっかり考えながら、初日に向けて仕上げていきたい」と話した。