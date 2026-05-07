ＤｅＮＡは６日、オースティン・コックス投手（２９）が米国で左肘内側側副靱帯の手術を受けたと発表した。木村洋太球団社長（４３）は「今シーズン投げるということは現実的でない」と語り、今季中の復帰は絶望的との見通しを示した。契約解除の可能性については「決まっていることはない」と明言は避けた。今後は先発投手の緊急補強に乗り出す。今季加入したコックスはここまで２試合に登板し１勝０敗、防御率３・００だっ