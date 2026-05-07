中高生向けの仕事体験イベント「トレセンインターン」が6日、美浦トレセンで行われた。中高生約20人が参加し、コース、プール調教、厩舎仕事を見学。装蹄体験や木馬を使った騎乗にもチャレンジした。木馬騎乗をサポートした小林美は「好奇心旺盛な子が多かった。いろいろな体験で馬のことを知ってもらえたらうれしいです」と笑顔を見せた。将来は馬に携わる仕事を志すという高校3年生の鈴木里志華さんも積極的にプログラムに参