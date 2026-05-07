◇春季高校野球山梨県大会決勝山梨学院2ー1東海大甲府（2026年5月6日山日YBS）山梨学院は2―1で逆転勝ちし、3年連続10度目の優勝を決めた。0―1の8回に同点に追いつき、9回に2番・高橋輝（3年）が決勝の中越え適時二塁打。今秋ドラフト1位候補の二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）が左手首骨折でリハビリ中という逆境の中、チームは頂点に立った。吉田洸二監督は「かなりたくましくなってきた。俺たち