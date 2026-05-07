「春季高校野球大阪大会・準々決勝、関大北陽３−０太成学院大高」（６日、大阪シティ信用金庫スタジアム）準々決勝が行われ、阪神・岡田彰布オーナー付顧問の母校で、今年創部１００周年を迎えた関大北陽は３−０で太成学院大高を下し、２年連続の準決勝進出を決めた。今大会５試合連続で完封勝利を収め、まだ失点がない。辻本忠監督（４９）は投手陣の成長を明かした。大阪桐蔭は大商大高に２−１でサヨナラ勝ちした。また