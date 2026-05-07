事故が起きた大型クレーン。右側のフレーム先端に取り付けられていた重りが落下した＝４月１８日、川崎市川崎区川崎市川崎区のＪＦＥスチール東日本製鉄所で解体中のクレーンから作業員５人が転落した死傷事故は、７日で発生から１カ月となる。高さ３０メートル余りで約５００トンの重りを取り外す作業に危険性はなかったか、専門家からは工法自体を疑問視する声も上がっている。神奈川県警は関係先の捜索に踏み切ったが、全容解