【経済指標】 ＊ADP雇用統計（4月）21:15 結果10.9万人 予想12.0万人前回6.1万人（6.2万人から修正） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-231.3万（4億5718万） ガソリン-250.4万（2億1980万） 留出油 -129.4万（1億0234万） （クッシング地区） 原油-64.8万（2912万） ＊（）は在庫総量 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・イランは核兵器を持たないことに同意した。