◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）これまで５試合、被本塁打がなかった竹丸が、いきなり先頭打者に初球をホームランされてしまったんやから、そりゃ動揺もするよね。力みが出て２つの四球にタイムリーで初回に２失点。でも２回以降は試合を作ったからこそ、阿部監督も初めて７回のマウンドを任せたわけよ。その７回。１死二、三塁でサンタナを三振に取ったのに、続く鈴木叶に２ストライクから打た