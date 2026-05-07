◇セ・リーグ広島10─0DeNA（2026年5月6日横浜）広島・栗林が危なげない投球で3勝目を挙げた。好テンポで三塁を踏ませず、7回を無四球で散発3安打無失点。投球回数37回1/3で防御率0・96をマークしても「全く気にしていない。10点台でもチームが勝てばいい。今日は無四球が良かった」と汗を拭った。大量援護にも気を緩めず、快投。7回1死から宮崎に左越え二塁打を許した唯一のピンチでも、後続の山本を二飛、京田を遊飛と