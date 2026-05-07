◇セ・リーグ広島10─0DeNA（2026年5月6日横浜）広島の7年目・持丸がプロ初の2試合連続アーチをかけ、3安打猛打賞と暴れた。3回に二塁内野安打、5回無死一塁で右前打を放つと、6回先頭で右翼へ2号ソロ。左腕・石田健の初球の甘い直球を捉え「真っすぐを弾き返せるのが自分の強み。1球で仕留められて良かった」と破顔一笑。マスクをかぶっても9イニングを初めて無失点に抑え「うれしい。投手の方に助けられながら試合を運