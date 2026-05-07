4人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・長屋晴子（30）が5日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に“紙ゲスト”として出演。番組からのアンケートに答え、ライブ前にすることを答えた。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにトークをする番組。今回の“紙ゲスト”である長屋は、番組からの「緑黄色社会では当たり前かもしれないけど他のバンドではあまりなさそうな『緑黄色社会あるある』を教えてく