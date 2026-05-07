◇セ・リーグ広島10─0DeNA（2026年5月6日横浜）広島のドラフト1位・平川が3試合連続で打点を挙げた。6―0とした5回、なおも2死満塁で2点適時打を中前へ。深沢の甘く入った初球の直球を振り抜き「ちょっと詰まったけど、ランナーを還すことだけを意識していた」と振り返った。前日の試合で左打者のDeNA・林に感化され、模倣したスイングで2点二塁打。左で5打席に立ったこの日も「林琢真さんの意識で入った。自分の感覚に