©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにコロコロチキチキペッパーズをお迎えし、街で気になるレトロ建築を訪ねる「ほぼ築100年！レトロビル探訪」と、いよいよゴールに向けてラストスパートに入った「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」をテーマにお届けする。 ©ᥧ