◇セ・リーグ中日0─2阪神（2026年5月6日バンテリンドーム）勝利に結びつかない記録は喜べない。8回2失点の高橋宏は自己最多となる15奪三振。圧巻の内容を見せながら、今季4敗目を喫した。「自分が粘り負けたかな、投げ負けたかな、という感じです。（三振数は負けたので）全くうれしくない三振の数だったのかな、と思います」4月12日以来、今季2度目となる「高橋対決」。無失点で迎えた6回に、思わぬ展開が待ち受けて