◇セ・リーグ広島10─0DeNA（2026年5月6日横浜）広島・菊池涼介内野手（36）が6日、あのレジェンドに次いで球団2位タイに浮上した。DeNA戦（横浜）で、3回に左翼席へ大勝を呼ぶ今季1号先制3ラン。入団から15年連続本塁打は、球団では同18年連続の山本浩二以来の快挙となった。投げては、先発・栗林良吏投手（29）が無四球で7回を散発3安打無失点に抑え、3勝目。同カードの連敗を9で、開幕からのそれを6で、それぞれ止めた