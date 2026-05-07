【ヒューストン共同】米大リーグ、アストロズのイスパーダ監督は6日、右腕の疲労で負傷者リスト入りしている今井達也を次回登板からメジャー復帰させることを明らかにした。今井は5日にマイナーの3Aの試合で2度目のリハビリ登板に臨み、3回を1安打1失点、3奪三振、5四球だった。アストロズに合流した今井は6日のドジャース戦前に、山本由伸と談笑した。4月10日以来となるメジャーでの登板に向け「一生懸命投げるだけ。（山本と