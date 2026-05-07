◇パ・リーグオリックス3─0ロッテ（2026年5月6日京セラドーム）オリックス・田嶋が今季4度目の先発で初勝利をつかんだ。ロッテ相手に6回4安打無失点の好投で、チーム今季4度目の同一カード3連勝、同最多更新の貯金9に貢献。プロ9年目、通算142試合全て先発登板で、節目の50勝に到達した。「毎年1勝するまでは勝つイメージが湧かないので、ホッとはしています。（50勝は）自分一人じゃ積み上げてこられない。もっと積み