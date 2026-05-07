フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビードが、右股関節の痛みと右足首の捻挫により、ニューヨーク・ニックスとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス準決勝第2戦を欠場することが決まった。 エンビードは当初、インジュリーレポートで“probable（出場の可能性あり）”とされていたが、試合当日に“out（欠場）”へ変更。現地メ