5月7日（現地時間6日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」準決勝第2戦が行われ、ウェスタン・カンファレンス6位シードのミネソタ・ティンバーウルブズと同2位シードのサンアントニオ・スパーズが対戦する。 第1戦では、ウルブズが敵地でスパーズに104－102で勝利。シリーズ初戦を白星で飾り、貴重なアウェーゲームをものにした。 この試合では、デ