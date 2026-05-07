デンソーはロームの買収案を撤回したが、半導体業界の再編機運は高まるばかりだ。わが国の経済と安全保障のためにも、国際競争力の高い半導体企業が必要とされている。世界の半導体市場では現時点で企業の優勝劣敗が明確になっており、勝ち組と停滞組の企業名を挙げながら、日本勢が進むべき今後のシナリオを予測していこう。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）デンソーがローム買収案を撤回で新・半導体メーカー誕生なるかわが