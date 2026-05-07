現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するドイツの強豪バイエルンと前回王者のパリ・サンジェルマンが前者のホームで対戦している。第１レグはパリが５−４で制したなか、決勝進出が懸かる第２レグは開始３分にいきなり動く。先制したのはパリSG。左サイドを抜け出したクバラツヘリアの折り返しにデンベレがダイレクトで合わせてネットを揺らした。これで２戦合計６−４とする