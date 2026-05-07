中国メディアの快科技によると、2025年の世界テレビ出荷台数上位10社の半数が中国勢だったことが、中国の市場調査会社、奥維睿沃（AVC Revo）の報告書で分かった。AVC Revoによると、25年の世界テレビ出荷台数は2億6400万台と前年比0．1％微減した。うちLCD液晶テレビが1億9900万台で、OLEDテレビが同6．9％増の650万台だった。韓国のサムスン電子が3530万台で20年連続トップの座を維持したが、競合企業が迫ってきている。中国のTC