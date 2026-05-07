「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）豪快にバットを振り抜くと、白球を見ながらゆっくりと駆け出した。右翼席へ着弾し、右手の人さし指を突き上げる。阪神・高寺の今季１号は決勝２ランとなった。「うまく打てました」。終わってみればこの２点だけ。貴重な一発をたたき込んだ。両軍無得点の六回無死一塁。目の前で投手の高橋が安打を打った。「すごいなと思って。続きたいなと思った」。初球はバントの構えで見送