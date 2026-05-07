心身の衰えを感じる高齢者にとって、お金や不動産の管理は不安の種だろう。本人に代わって手続きを進め、生活を支える仕組みが不可欠だ。認知症や知的障害によって判断能力が十分ではない人の財産管理などを支援する成年後見制度について、抜本的に見直す民法改正案が閣議決定された。今後、国会で審議されることになる。現行制度では、家庭裁判所が高齢者らの判断能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選