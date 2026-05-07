「ファーム・西地区、阪神６−０広島」（６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ピンチを背負いながらも粘りの投球で切り抜けた。阪神・今朝丸は７回５安打無失点の好投。投球を振り返り「どんどん自分のペースでいけたので良かった」と総括した。最大のピンチは六回だった。安打と四球から２死一、二塁を招く。打席には強打のファビアン。３球で追い込むもその後粘られたが、７球目に勝負は決した。縦に落ちるスライダーをワンバ